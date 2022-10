Automobilist loopt tegen de lamp

Agenten zagen rond 18.00 uur een auto over de snelweg richting Vlissingen rijden. Ze besloten de bestuurder en de auto te controleren. Al snel bleek dat de 55-jarige automobilist uit Kloetinge geen rijbewijs had. Deze was namelijk ongeldig verklaard. Dit was niet de eerste keer. Daarom werd de auto in beslag genomen.