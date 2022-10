Man ernstig mishandeld in woning in Venlo

Hulpverleners gaan ter plaatse en treffen in de woning een man aan. De man blijkt mishandeld waarbij gebruik gemaakt is van een tot nu toe onbekende stof. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo. In de woning doet de politie onderzoek naar de toedracht van de mishandeling. De brandweer doet onderzoek naar de stof die hierbij is gebruikt. Er zijn geen andere personen gewond geraakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De omgeving van de woning is afgezet. Het onderzoek loopt.