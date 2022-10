Getuigen gezocht van steekincident Hoofddorp

Daarbij werd gemeld dat dit slachtoffer betrokken was geraakt bij een mogelijk steekincident. De locatie was op dat moment nog onduidelijk. Enige tijd later werd duidelijk dat dit zich had afgespeeld op de Kaj Munkweg. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beelden kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload.



Het slachtoffer mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet verder onderzoek.

2022227655