Getuigenoproep steekincident Balboaplein

Het slachtoffer is om ongeveer 17.20 uur op het plein en probeert daar een ruzie tussen twee onbekende mannen te sussen. Opeens pakt een van de mannen een mes en steekt het slachtoffer in zijn arm. Dit zorgt voor een diepe wond, waardoor het slachtoffer met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis moet om behandeld te worden. Tot op heden is hij aan het revalideren van deze verwonding. De verdachten zijn mogelijk op een scooter naar het plein gekomen.

Tijdens dit voorval waren er veel mensen op het plein. Mogelijk hebben deze omstanders het voorval, de verdachten of scooter gezien. De recherche onderzoekt dit steekincident en komt graag in contact met deze getuigen.

Heeft u iets gezien of gefilmd in deze zaak? Laat het ons weten via de onderstaande mogelijkheden.

Zaaknummer: PL1300-2022189722