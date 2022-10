Kapsalon Almere beschoten, getuigen gezocht

Op 31 oktober omstreeks 02.30 uur werden meerdere schoten gelost. Een getuige zag twee verdachten wegrijden op een scooter en schakelde de politie in. Bij de kapsalon werden meerdere kogelhulzen gevonden. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Getuigen gezocht

Mogelijk heeft u iets opvallends gezien of gehoord en/of heeft u informatie over mogelijke verdachte(n). Ook camerabeelden zijn heel erg welkom. Bel met 0900-8844. Beelden kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem/melden/