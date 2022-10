Wie schoot Jaison dood?

Was jij getuige zaterdagavond?

De politie roept met klem alle getuigen op om contact op te nemen met het team. Ook als u al contact heeft gehad met de politie ter plaatse op die zaterdagavond. Het team wil graag met hen dieper op de zaak ingaan nu het onderzoek vordert. Mogelijk hebben zij waardevolle informatie over de avond van het schietincident.

Help het onderzoek met foto’s en filmpjes

De schutter droeg donkere kleding en een capuchon. Na het schieten vluchtte hij vanaf het Tiendplein de Tiendstraat in. Maar waar bleef hij daarna?

Van groot belang voor het onderzoek zijn camerabeelden, foto’s en filmpjes.

Heeft u die van het Tiendplein of van de mogelijke vluchtroute van de schutter? Laat het ons weten en upload ze gemakkelijk via het tipformulier.

Op het Tiendplein waren veel mensen aanwezig tijdens het incident. Waarschijnlijk zijn er ook veel getuigen geweest van de schietpartij. Heeft u iets gezien/ gehoord of kunt u meer vertellen over de toedracht? Neem dan contact op met de politie. Er zijn meerdere manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door te bellen naar 0900-8844, naar de TCI op 088-6617734 of anoniem met MMA op 0800-7000. Beelden en andere tips delen kan via het onderstaande tipformulier.