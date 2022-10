Negen aanhoudingen voor ontvoering in Zuidoost

Bij die ontvoering zouden meerdere verdachten betrokken zijn. Het slachtoffer (27) wist na een worsteling te ontsnappen. Nader onderzoek leidde naar uiteindelijk een groep van negen verdachten in de leeftijd van 21 tot 33 jaar oud. Zeven van hen werden vanochtend in Amsterdam aangehouden, de andere twee in Purmerend en Groningen. Alle mannen zijn overgebracht naar een cellencomplex en ingesloten voor nader onderzoek.