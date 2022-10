Coffeeshop beschoten, verdachte aangehouden

Toen de coffeeshop rond middernacht werd beschoten werd de familie van de coffeeshopeigenaar meteen gebeld door bekenden die op dat moment in de straat waren. Die waren achter de verdachte aan gegaan en op hun aanwijzen hield de familie van de eigenaar de verdachte aan. Zij namen de verdachte mee in hun auto en droegen de jongen later over aan agenten die inmiddels ook gealarmeerd waren. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Amsterdam. In de omgeving is een vuurwapen gevonden. Bij sporenonderzoek aan de coffeeshop werden inslagen in de gevel en een huls gevonden.



Later die nacht is een bij de schietpartij weggereden auto in de gemeente Haarlemmermeer aan de kant gezet en is de bestuurder als verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer.



Getuigen gezocht

Daders van schietpartijen kunnen opnieuw toeslaan. Voorkom slachtoffers en help de straten veilig te houden, help ons de daders van schietpartijen aan te houden door informatie en beelden te delen als u deze heeft.

De politie onderzoekt de beschieting en is op zoek naar informatie en beelden. Heeft u beelden van een bewakingscamera, deurbelcamera of dashcam? Of heeft u iets gezien of gehoord? Of weet u meer over de mogelijke achtergronden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844.



Melden kan ook vertrouwelijk of anoniem

Wilt u liever anoniem melden, dat kan via M. op 0800-7000. Wilt u liever een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen, dan kunt u bellen met 088 - 661 77 34.



Beloning voor melden van vuurwapens

Vuurwapenbezit leidt tot vuurwapengebruik, met alle impactvolle gevolgen van dien. Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.