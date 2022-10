Bankpasfraude verijdeld, verdachte wel aangehouden

Een bewoner van een appartementencomplex aan de Oranjelaan in Middelburg werd ’s avonds gebeld door een vrouw die zei dat ze namens de bank belde. Het inmiddels voor velen bekende verhaal volgde: er was een verdachte activiteit gezien op zijn rekening, maar de vrouw kon hem helpen. Later die avond zou er een medewerker bij de man langskomen om zijn pinpas op te halen. Dan zou de man op zijn computer wat handelingen moeten verrichten en dan was zijn probleem weer opgelost.

Het slachtoffer sloeg meteen alarm. De politie werd gewaarschuwd en agenten namen in de buurt hun posten in. Op het afgesproken tijdstip kwam de ‘bankmedewerker’ het woongebouw binnenlopen en ging vol goede moed op weg naar de woning van zijn slachtoffer. Net op het moment dat de ‘bankmedewerker’ de woning van zijn slachtoffer binnen wilde gaan, stapte er een medebewoner uit een andere woning naar buiten. Kennelijk werd het de ‘bankmedewerker’ toen te heet onder de voeten, want hij ging er vandoor.

In verzekering gesteld

Helaas voor hem werd hij toch door agenten in de kraag gevat en meegenomen naar een politiecellencomplex. Het gaat om een 21-jarige man uit Heerlen. Hij bracht de nacht door in een cel en mocht dinsdagmorgen een verklaring afleggen. Door de officier van justitie is de verdachte daarna in verzekering gesteld, omdat het onderzoek nog moet worden afgerond. De man had een flink geldbedrag in zijn bezit waarvan de herkomst moet worden aangetoond. Hij zit dus nog vast.

Tips

Helaas komt het nog te vaak voor dat bankpasfraudeurs hun slag wel kunnen slaan. Het is belangrijk dat er gepraat wordt over deze vorm van oplichting, vooral met oude(re) mensen. Wilt u weten wat u kunt doen om bankpasfraude te voorkomen, zodat u dat weer aan uw ouders, familieleden, buren en vrienden kunt vertellen? Kijk dan op https://www.politie.nl/onderwerpen voor tips met betrekking tot voorkoming van verschillende vormen van fraude en oplichting.