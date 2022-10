Zes aanhoudingen in onderzoek verdovende middelen

Het onderzoek is door de politie in Limburg al in juli 2021 gestart. De chauffeur van een vrachtauto vervoerde levensmiddelen. De dozen waren niet goed opgestapeld en vielen tijdens de rit vanuit Oostrum om. Op een parkeerplaats in Maasbree werden toen verdovende middelen tussen de lading ontdekt. Het bleek uiteindelijk te gaan om een partij XTC-pillen en amfetamine, bij elkaar zo’n 240 kilo. De lading was afkomstig uit een loods van een bedrijf in Oostrum. De straatwaarde daarvan is naar schatting tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Aanhoudingen

In het onderzoek kwam afgelopen maanden in een stroomversnelling. Dit resulteerde dinsdagochtend in de aanhouding van zes mannelijke verdachten. Onder wie een 29-jarige verdachte uit Venlo, drie verdachten van 21, 27 en 31 jaar oud uit Vlaardingen, een 39-jarige man uit Rijswijk en een 49 jaar oude man uit Waddinxveen.

Alle verdachten worden in de loop van de dag overgebracht naar politiebureaus van de eenheid Limburg en worden daarna verhoord. Aanstaande vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Districtsrecherche Noord en Midden Limburg.