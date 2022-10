Gelblaster leidt tot vier aanhoudingen en waarschuwingsschoten

In Rotterdam hangen op verschillende plekken op de openbare weg camera’s om de orde en veiligheid te bewaken. Medewerkers van cameratoezicht zijn, als gevolg van de vele schietpartijen in de stad, extra alert op vuurwapens. Maandagmiddag, rond 17.15 uur, zagen medewerkers van cameratoezicht dat op de Woelwijkstraat in Rotterdam-Noord een groep van 10 jongeren stond, en er een vuurwapen of vuurwapengelijkend voorwerp in een auto werd gelegd. Omdat op voorhand niet bekend is of het om een echt wapen gaat, wordt door de politie het zekere voor het onzekere genomen.

Een vuurwapenmelding betekent dat politie met de nodige veiligheidsmaatregelen een situatie benadert. De BTGV, BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten, schrijft voor dat agenten met zware vesten en getrokken dienstwapen de vuurwapengevaarlijke verdachten benaderen. De agenten geven duidelijke instructies aan de verdachten om ze te kunnen aanhouden. Als de verdachte deze aanwijzingen niet opvolgt, ook niet na meerdere waarschuwingen, dan lossen agenten een waarschuwingsschot. Dat was ook gisteren het geval toen de verdachten, ook na meerdere keren roepen, de instructies van de agenten niet opvolgden. Twee waarschuwingsschoten waren er nodig voordat de jongeren meewerkten.

Alle tien de jongens zijn gefouilleerd en de drie auto’s werden doorzocht. Vier van de jongens hadden het vuurwapen vastgehad. Dat was duidelijk te zien op de beelden van cameratoezicht. Op de achterbank van één van de voertuigen lag een zwarte gelblaster, die niet van een echt vuurwapen te onderscheiden was. In de kofferbak van één van de andere auto’s lagen meerdere gelblasters. De vier jongens, van 16, 19, 20 en 22 jaar uit Rotterdam, zijn aangehouden en uiteindelijk met een bekeuring en een goed gesprek heengezonden. De wapens zijn in beslag genomen en vernietigd.

Beter blijft je blaster binnen

Agenten worden bijna elke dag in hun werk geconfronteerd met wapens waarvan we van tevoren niet weten of ze dodelijk zijn of niet. Tegenwoordig zijn er ook bontgekleurde echte vuurwapens. Als we er dan meteen vanuit gaan dat dit ‘vast wel gelblasters zijn’, is er een kans dat we snel dood zijn. Of dat er mensen om ons heen sterven die we hadden moeten beschermen.

Tip: werk vooral meteen mee als de politie je aanspreekt. Dan is het snelst duidelijk wat er aan de hand is en vallen er geen onnodige slachtoffers.

Lees hier meer over gelblasters:

https://www.politie.nl/informatie/mag-ik-een-gelblaster-hebben.html