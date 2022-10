Tapsysteem verouderd, maar nooit mensen in gevaar

Klachten

Er werken ruim zestig politiemedewerkers bij de afdeling Interceptie & Sensing. Een aantal daarvan heeft in de afgelopen maanden geklaagd over hun leidinggevende of een collega. Gert Ras, plaatsvervangend diensthoofd Dienst Specialistische Operaties (DSO): ‘We zijn direct in gesprek gegaan met de collega’s die klachten hadden, over het probleem dat ze ervaren én over een oplossing. Maatregelen volgend uit de aanbevelingen van de commissie Schneiders moeten er onder meer voor zorgen dat er meer aandacht komt voor medewerkers en hun specialismen. Daar wachten we niet op, we doen nu al wat we kunnen en wat nodig is. Zorgen van medewerkers nemen we serieus, en ik vraag politiemedewerkers dan ook zich in openheid uit te spreken als ze ergens mee zitten.’



Hier vind je de brief die zojuist naar de Tweede Kamer is gestuurd.