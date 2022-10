Verkeersongeval Schipholweg

Aan het eind van de middag kwam bij de meldkamer een melding binnen van een verkeersongeval op de Schipholweg. De hulpdiensten gingen direct naar het incident. Zes personen uit verschillende Oost-Europese landen en de bestuurder van het busje werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De 71-jarige man uit Badhoevedorp die de tankauto bestuurde bleef ongedeerd.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar het ongeval. Hiervoor is ter plaatse technisch- en sporenonderzoek gedaan, zijn er alcohol- en drugstesten afgenomen en worden meerdere getuigen gesproken. In het kader van het onderzoek werd ook de bestuurder van het personenbusje, een 54-jarige man uit Polen, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol. Ook is er bloed afgenomen voor verder onderzoek. Na verhoor werd hij heengezonden.

Het onderzoek wordt voortgezet.

2022206403