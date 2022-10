Pakketbezorger met geweld beroofd

Rond 10.30 uur stond de pakketbezorger met zijn bus op het Suzannaland geparkeerd, toen twee onbekende mannen naar hem toeliepen en dreigend met een steekwapen een pakket opeisten. Vervolgens gingen de verdachten er met de buit vandoor. De politie hield direct een buurtonderzoek, maar trof de verdachten niet meer aan.



Was je getuige? Neem dan contact op

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de straatroof zaterdagochtend op het Suzannaland in Den Haag. Heb je informatie of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.



Signalement van de verdachten

Man 1

- tussen 20 en 25 jaar oud

- lichtgetinte huidskleur

- normaal postuur

- tussen 180 en 185 cm lang

- grijze Nike-trainingsbroek

- zwarte korte gewatteerde jas (merk onbekend)

- witte sneakers (merk onbekend)

- had een capuchon op



Man 2

- donkere huidskleur

- normaal postuur

- circa 190 cm lang

- droeg een zwart mondkapje

- zwarte joggingsbroek aan (merk onbekend)

- zwarte capuchon op

- zwarte dunne gewatteerde jas

- zwarte sneakers

- droeg handschoenen