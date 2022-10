Twee verdachten diefstal uit auto aangehouden

Een getuige belde vannacht de politie omdat ze zag dat op de Westlandstraat twee mannen liepen. Een van hen voelde aan auto’s terwijl de ander kennelijk op de uitkijk stond. De mannen hadden volle tassen bij zich. Aan de hand van het opgegeven signalement trof de politie de twee bedoelde mannen aan op de Schielandstraat. Zij hadden in de tassen diverse spullen die vermoedelijk uit één of meerdere auto’s zijn gestolen. Het gaat dan om onder meer zonnebrillen, parfums, koelvloeistof, gereedschap en autopapieren . Via die autopapieren werd een benadeelde opgespoord die op de Betuwestraat woont. Uit zijn auto, die geen braaksporen had, waren diverse goederen gestolen. Hij heeft aangifte gedaan. Hierna werden beide mannen als verdachte aangehouden. Ze zijn ingesloten.