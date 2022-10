Controle containerterminal door politie en douane

Kampen - Vandaag donderdag 6 oktober controleren politie en douane de IJssel Delta Terminal in Kampen. De douane heeft een mobiele scanner meegebracht waarmee ze kan zien of er geen organische stoffen (zoals verdovende middelen) aanwezig zijn. Met de scanner kan de douane ook controleren of een leeg aangegeven container daadwerkelijk leeg is. Als er iets strafbaars wordt aangetroffen dan stelt de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een onderzoek in. De controle is een initiatief van de politie in Kampen.