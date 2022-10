Drie verdachten opgepakt voor mishandeling en bedreiging op perron Schagen - getuigen gezocht

Rond 14.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een mishandeling op het perron van station Schagen. Eerder ontstond in de trein een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachten. De 20-jarige jongeman stapte op station Schagen uit en is door mogelijk drie jongens bedreigd en geslagen. Hij liep hierbij lichte verwondingen op. Er gingen direct meerdere politieauto’s naar het station. Later op de dag werden een 17- jarige jongen uit Alkmaar en twee jongens uit Hoorn van 14 en 17 jaar aangehouden. De verdachten zit nog vast.

Weet u meer over de woordenwisseling in de trein of de mishandeling op het perron in Schagen?

De politie is op zoek naar getuigen, die meer over dit incident weten of iets gezien hebben. Tevens zoekt de recherche naar mogelijke camerabeelden. Heeft u informatie of camerabeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022207145.