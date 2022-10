Schietincident aan de Hoge Kade

Het is nog onduidelijk wat er exact is gebeurd. Wel is bekend dat er op de parkeerplaats nabij de sporthal een ruzie is geweest waarbij gevochten is en daarna mogelijk is geschoten. De 23-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht raakte hierbij licht gewond. Mogelijk dat de ruzie elders is ontstaan en men in personenauto’s met flinke snelheid door Zwijndrecht, richting de Hoge Kade is gereden. Agenten zijn meteen een onderzoek gestart. Onderzocht wordt waarmee eventueel is geschoten. Medewerkers van de forensische opsporing hebben sporen veiliggesteld. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via onderstaande mogelijkheden.