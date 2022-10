Man aangehouden op verdenking van insluiping in seniorenwoning

De verdachte zou woensdagmiddag 5 oktober een zorgcomplex in Bergen op Zoom zijn binnengegaan. Hij wordt er van verdacht vervolgens de tas van een 81-jarige bewoonster van dat complex te hebben gestolen. Surveillerende agenten zagen de verdachte korte tijd later op een bankje in een park zitten en spraken hem aan. De man kon op basis van het opgegeven signalement worden aangehouden op verdenking van de diefstal. Op het politiebureau bleek dat ook andere politie-eenheden de man verdenken van soortgelijke gevallen van insluiping en diefstal. Hij is in de cel gezet. De politie zet het onderzoek voort.