Verkeersruzie mondt uit in bedreiging, politie houdt verdachte aan

Beide automobilisten verklaren dat ze door de ander gehinderd werden op de afrit Arnestein / Dauwendaele van de N57. De man uit Hoek ging na het verkeersincident op de Herculesweg verhaal halen bij de man uit Middelburg. Volgens de man uit Middelburg bedreigde de man uit Hoek hem daarbij met een mes. Ook zou de man uit Hoek een band van de auto van de Middelburger hebben lek gestoken.

De politie stelde direct na de melding een onderzoek in. Een surveillerende politie-eenheid zag de man uit Hoek rijden en hield hem op de Binnenvaartweg in Terneuzen staande. Hij is vervolgens aangehouden op verdenking van bedreiging en meegenomen naar het politiebureau. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en is donderdag verhoord.