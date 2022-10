Vier verdachten aangehouden na inbraak in juwelierszaak

Woensdag 5 oktober bleek dat er was ingebroken in een juwelierszaak in de Lange Kerkstraat. De winkel was op dat moment gesloten. Omdat de politie het vermoeden had dat de dief of dieven mogelijk terug zouden komen, hielden agenten de winkel in de gaten. In de nacht van woensdag op donderdag kort na middernacht bleek dat de agenten gelijk hadden: de inbrekers kwamen terug, maar konden in de boeien worden geslagen. Het gaat om vier mannen: twee mannen uit Almere, van 32 en 42 jaar oud, een 27-jarige man uit Bilthoven en een 46-jarige man uit Utrecht. Het viertal is aangehouden en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Donderdag zet de politie het onderzoek naar het viertal voort en worden ze verhoord.