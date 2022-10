Twee verdachten voor woningoverval in Heerenveen gezocht

Omstreeks 01:45 uur staat één van de verdachten voor de deur van het slachtoffer. Met een smoes haalt hij het slachtoffer over om hem binnen te laten. Direct komt een tweede verdachte mee de woning in. Er ontstaat een worsteling tussen de twee verdachten en het slachtoffer. Hierbij is het slachtoffer lichtgewond geraakt. Vervolgens vluchten de twee verdachten in de richting van het centrum.

Politieonderzoek

De politie is een onderzoek gestart. In de woning is sporenonderzoek gedaan en het slachtoffer is gehoord. Donderdag verricht de politie buurtonderzoek en worden mogelijke getuigen gehoord. Ook het opvragen en bekijken van camerabeelden maakt deel uit van het onderzoek.

Getuigen en meer informatie gezocht

De verdachten zijn jonge mannen, zij droegen donkere kleding. Heeft u rondom het tijdstip van overval iets opvallends in de omgeving van de Van Cuyckstraat gezien? Of heeft u het vermoeden dat u de verdachten in de omgeving heeft gezien? Die informatie kan van belang zijn in het onderzoek. Deel deze informatie met ons door te bellen naar 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Als u dat liever anoniem doet kunt u melding maken bij Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800-7000.

De politie is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Mogelijk zijn de verdachten te zien op beveiligingscamera’s of deurbelcamera’s. Als u in het bezit bent van beelden, deel die dan met de politie. U kunt de beelden uploaden in het onderstaande tipformulier.