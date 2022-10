Frans Bauer waarschuwt: “Laat je niet neppen bij het appen”

In de filmpjes wordt Frans, voormalig Bananasplit presentator, zelf in de maling genomen. Zo wordt er in het eerste filmpje stiekem zout in het suikerpotje gedaan. De reactie laat zich raden als hij een slok koffie neemt. Maar als hij dan een appje krijgt met de tekst “Pap, heb je even voor mij? Maak wat geld voor me vrij?” is hij meteen alert. Hij trapt niet in de oplichtingstruc en waarschuwt mensen om zich niet te laten neppen bij het appen, via deze video https://youtu.be/EtYKP7QcHtg



Er zijn in totaal drie filmpjes gemaakt. In de week van de veiligheid (10 tot en met 14 oktober) worden de andere twee filmpjes op online gezet op de verschillende socials van de politie.



“Zonder mijn zoon gesproken te hebben, doe ik niks!”

“Het is toch schandalig hoe gewetenloos deze criminelen te werk gaan!’ licht Frans Bauer zijn medewerking toe. “Mensen krijgen zo’n berichtje, willen graag iemand helpen, en voor ze het weten zijn ze hun zuurverdiende spaargeld kwijt. En slaan ze zichzelf voor hun hoofd dat ze er in getrapt zijn. Terwijl dat echt niet terecht is. De enige schuldigen zijn de daders.”



Zelf heeft hij ook wel eens een mail gekregen waarvan hij net op tijd bedacht om niet op de link te klikken, bekent hij. “En laatst nog, werd ik gebeld door iemand die in het Engels tegen me zei dat ze van justitie was. Onzin natuurlijk. Ik heb gelijk opgehangen!”

Appjes van iemand die zich voordeed als zijn zoon heeft hij nog niet gehad. Maar hij weet wel wat hij dan zou doen. “Gelijk mijn zoon bellen of hij het echt is! Zonder hem gehoord te hebben, doe ik helemaal niks.” Hij roept mensen op om niet alleen zelf heel scherp te blijven wanneer iemand om geld vraagt, maar ook om deze waarschuwing te delen met hun familieleden. “Je moet er toch niet aan denken dat een crimineel van het pensioengeld van jouw moeder op vakantie gaat. Of pronkt met dure sieraden terwijl jij zo hard gewerkt hebt! Laat je niet neppen bij het appen!”



Pap, heb je even voor mij?

Yoanne Spoormans van het cybercrimeteam Oost Nederland: "Appt een bekende met het verzoek om geld over te maken? Betaal nooit voordat u diegene zelf hebt gebeld en gesproken: “Het nummer van Frans Bauer ‘Heb je even voor mij’ was de inspiratie voor deze landelijke campagne, bedacht in de eenheid Rotterdam. Zij benaderden Frans met de vraag of hij zou willen meewerken in onze preventiefilmpjes. Daar bleek hij meer dan toe bereid, belangeloos bovendien. Daar zijn we heel dankbaar voor. Met Frans bereiken we nog veel meer mensen met de boodschap om heel alert te zijn wanneer iemand je zo maar om geld vraagt.“



De cijfers

De laatste maanden wordt er landelijk tussen de 320 tot 500 keer per maand melding of aangifte gedaan. Soms hebben deze slachtoffers de oplichtingstruc door, maar helaas is 60% nog steeds opgelicht. Gemiddeld wordt er per slachtoffer 3.000 euro afhandig gemaakt. Dat bedrag ligt hoger dan voorgaande jaren. Toen was het al heel veel geld per slachtoffer: tussen de 2.000 tot 2.500 euro per keer. De slachtoffers zijn vaak 50 jaar en ouder, maar ook jongere mensen worden benaderd. Het gaat vaak om mensen die kinderen hebben die om een (behoorlijk) geldbedrag kunnen vragen. Vrouwen worden iets vaker slachtoffer dan mannen.



Max Meldpunt

Yoanne Spoormans geeft vanavond in het programma Max Meldpunt om 19.50 uur op NPO2 een toelichting over de campagne. “Appt een bekende met het verzoek om geld over te maken? Betaal nooit voordat u diegene zelf hebt gebeld en gesproken.”, benadrukt ze. “Maar we roepen kinderen ook op om hun (groot)ouders te waarschuwen voor WhatsAppfraude en vragen ze om afspraken met hen te maken dat ze nooit per app om geld zou vragen.



