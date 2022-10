Getuigen gezocht na mishandeling Lijnbaan

Rond 18:50 loopt een 41-jarige man uit Roosendaal over de Korte Lijnbaan met zijn 14-jarige zoon. Uit het niets worden ze aangevallen door vijf mannen. De 41-jarige man vangt alle klappen, waardoor zijn zoon ongedeerd blijft. Hij wordt echter, als hulpdiensten aanwezig zijn, overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen. Een zoektocht naar het vijftal levert helaas nog niets op.

Twee getuigen

De politie heeft sporen en beelden veiliggesteld en doet onderzoek naar het incident. Daarin vraagt de politie om hulp van twee specifieke getuigen, maar ook aan anderen getuigen van de mishandeling. De eerste getuige is een jonge man met een donkere huidskleur. Hij droeg een rode bubble vest/bodywarmer, met daarover een grijs/zwarte jas van het merk northface. Hij droeg een grijze broek met scheuren en rode schoenen. Ook droeg hij een zwarte pet met witte tekst.

De tweede getuige is een jonge dame met een donkere huidskleur. Zij had zwarte kleding aan, een zwarte broek met witte strepen aan de zijkant, witte schoenen, een zwarte handtas en droeg haar haar vast in een staart of knot.

Tips?

Bent u één van deze twee getuigen, of heeft u zelf meer informatie over deze openlijke geweldpleging? Neem dan contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.