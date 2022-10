Politie zoekt getuigen van verkeersongeval Molenvliet Rotterdam

Rond 17.30 uur vond de aanrijding plaats ter hoogte van het BP-tankstation. De 19-jarige Rotterdamse bestuurster van de scooter werd geraakt door de auto en zowel de vrouw als de scooter werden weggeslingerd. Het slachtoffer liep hoofdletsel op en is levensbedreigend gewond geraakt. Haar toestand is nog steeds zorgwekkend.



Bel de politie

De politie zoekt de weggerende automobilist en kan de hulp van getuigen daarbij goed gebruiken. Het gaat om een lichtgetinte jongeman van 20-25 jaar oud met kort donker haar. Weet u wie de automobilist was? Of zag u de aanrijding gebeuren of heeft u beelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera, deurbel of dashcam? Bel de politie of geef uw tip door via onderstaande button.