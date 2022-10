Overtreders beboet tijdens integrale controle

De controle vond ’s middags plaats in Rucphen en ’s avonds in Oudenbosch. De resultaten per locatie.

Sprundelseweg in Rucphen

Agenten en BOA’s schreven tijdens de controle tussen 14.30 uur en 17.30 uur in totaal 12 bekeuringen voor niet tonen rijbewijs (2x) , niet tonen kenteken (4x), negeren geslotenverklaring (3x), mobiele telefoon vasthouden (1x), rijden zonder verzekering (1x). Een bromfiets bleek na een test 109 km per uur te kunnen rijden. Dat levert een bekeuring en een WOK-melding op. Dit betekent dat er een keuring bij de RDW moet plaatsvinden.