Vier mannen aangehouden voor mishandeling

Agenten krijgen omstreeks 18.15 uur meerdere meldingen dat er op de Rucphensebaan een vechtpartij zou zijn. Ter plaatse vertelt een man aan de agenten dat hij met een ijzeren voorwerp is geslagen. Vier mannen zijn er vervolgens in een auto vandoor gegaan. Het slachtoffer is met ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ondertussen komt er melding binnen dat iemand ziet dat een auto met vier mannen aan de Bronkhorstdreef staat geparkeerd. Agenten gaan er naar toe en zien vier mannen wegrennen. Een van hen wordt gepakt. Omstanders geven vervolgens aan dat ze twee mannen in een sloot zien liggen. En kort daarop geeft een voorbijganger aan dat ook de vierde verdachte is gezien. De vier mannen zitten vast voor verhoor over hun betrokkenheid bij de mishandeling. Het gaat om mannen van 19 jaar uit Alphen a/d Rijn en van 19,20 en 24 jaar uit Amsterdam.