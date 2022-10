Man gewond na steekincident in De Kuip

Zondag 9 oktober omstreeks vier uur in de middag stapt een slachtoffer tijdens de voetbalwedstrijd in De Kuip af op agenten om aan te geven dat hij gewond is geraakt. Omstanders geven aan dat dit naar aanleiding van een steekincident is geweest. Het slachtoffer heeft hulp geweigerd, maar we willen graag wel weten wat er precies is gebeurd.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de toedracht en kijkt op dit moment camerabeelden uit. Alle informatie of het incident en-of mogelijke verdachte(n) is dan ook welkom. Heeft u informatie? Geef het dan door via de onderstaande opties.