Gezin met kleine kinderen heeft vuurwerk van de zwaarste categorie in huis

Nadat de politie met een machtiging de woning in Werkendam was binnengegaan, zagen agenten zowel in de woonkamer als in een slaapkamer dozen opgestapeld staan. In die dozen vonden zij 75 kg vuurwerk van de zwaarste categorie (1.1. vuurwerk) en 28 kg categorie 1.4. vuurwerk. Omdat de woning, die bewoond wordt door een gezin met twee kleine kinderen, midden in een woonwijk staat, leverde deze opslag een direct gevaar op voor de omgeving. De bewoners (51 en 45 jaar oud) kunnen dan ook een fors proces-verbaal tegemoet zien. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.