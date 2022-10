Man opgepakt na gevaarlijk rijgedrag en aanrijdingen

Op aanwijzing van de getuige troffen de collega’s de 29-jarige Oudheusdenaar aan bij de Rompertpassage. Hij reed op dat moment niet, maar kreeg op basis van het filmpje proces-verbaal. Ook werd zijn rijbewijs ingevorderd. Een alcohol- en speekseltest waren op dat moment negatief. Ondanks het ingevorderde rijbewijs zagen agenten hem kort daarna opnieuw rijden. Zijn rijgedrag was echter opnieuw dusdanig gevaarlijk dat de collega's besloten hem uit veiligheidsoverweging niet verder te achtervolgen Zijn identiteit was uiteindelijk bekend. Uit onderzoek bleek vervolgens ook dat hij tijdens zijn eerste dollemansrit op de Bossche St. Janssingel geparkeerde auto's had aangereden. Surveillerende politie-eenheden gingen vervolgens op zoek naar de man en zijn auto. Van de eigenaren van de beschadigde auto’s zijn of worden aangiftes opgenomen.



Bedreigen agenten na aanhouding

Korte tijd later kregen we een melding van een eenzijdig ongeval op de Bosweg in Vught. Daar troffen agenten de auto van de verdachte aan. Hij had drie bomen geraakt en was er daarna te voet vandoor gegaan. De auto werd ten behoeve van het onderzoek in beslag genomen en getakeld. Een zoektocht in de omgeving naar de bestuurder leverde het gewenste resultaat op. De man werd gevonden en aangehouden. In het politiebureau uitte hij forse bedreigingen aan het adres van de collega’s en pleegde hij ook nog flink verzet bij zijn insluiting. Agenten deden aangifte tegen de man. Na het bevel van de hulpofficier van justitie om mee te werken aan bloedafname voor onderzoek weigerde hij dit. Verkeerspecialisten doen verder onderzoek naar de aanrijdingen die de man veroorzaakte.