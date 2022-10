Man probeert friture te overvallen maar vertrekt zonder buit

De politie kreeg iets na 21.00 uur een melding* binnen. Een man met een capuchon op en een steekwapen was de friture binnengestapt en wilde geld. Toen het personeel niet meewerkte en hem verjaagde, nam hij de benen. Een zoektocht naar de verdachte leverde geen aanhouding op. De verdachte is na de overval in de richting van de Glazenapstraat gegaan.

De politie komt graag in contact met mensen die de verdachte op camerabeelden hebben staan via 0900-8844 of het tipformulier.

*Voor de pers: de melding werd aanvankelijk geduid als een verdachte situatie. Om die reden is er geen persalarmering uitgegaan.