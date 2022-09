Getuigen gezocht brandstichting

SIGNALEMENT

De politie heeft een onderzoek ingesteld in de omgeving. Vanaf de plaats van de brand is een persoon weggerend in de richting van de Peperstraat en Dominee Bakstraat. Het betreft een man van rond de 18 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang, slank postuur, opgeschoren baardje, gekleed in een lichtkleurig jack, zwarte broek en witte gympen.

De politie zal nog een sporen- en buurtonderzoek verrichten. Bent u getuige geweest van het incident of heeft u deze omschreven man gezien, of herkent u zich hierin, meld u dan bij de politie via 0900-8844. Ook beelden kunnen de politie helpen. U kunt deze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022180585.