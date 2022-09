Getuigenoproep woninginbraak Overveen

Rond 09.25 uur kreeg de politie de melding van een inbraak in de woning. Direct werden er meerdere politie-eenheden naar de locatie gestuurd. Het 57-jarige slachtoffer stond oog in oog met de verdachten. Na een korte worsteling verlaten de verdachten de woning met verschillende goederen. Het slachtoffer belt zelf 112.

Signalement verdachten

Verdachte 1:

Man

Ongeveer 30 jaar oud

Ongeveer 1.70 meter lang

Licht getinte huidskleur

Vol postuur

Kort en donkerkleurig haar

Kleding onbekend

Verdachte 2:

Man

Ongeveer 30 jaar oud

Ongeveer 1.70 meter lang

Licht getinte huidskleur

Normaal postuur

Kort en donkerkleurig haar

Kleding onbekend

Getuigenoproep

De politie vraagt mensen die woensdag 31 augustus iets hebben gezien in de omgeving van de van de Prins Hendriklaan contact op te nemen via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Camerabeelden uit de omgeving, bijvoorbeeld van de deurbelcamera of dashcam, zijn ook zeer welkom. U kunt informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022180066

Het is niet bekend welke richting de verdachten zijn opgegaan na de inbraak. Mensen die de verdachten mogelijk hebben gezien en meer kunnen vertellen over de vluchtroute, vragen we ook om contact op te nemen. De politie is een onderzoek gestart naar de inbraak. Er wordt onder meer buurtonderzoek gedaan. Wat er is buitgemaakt bij de inbraak maakt onderdeel uit van het onderzoek.