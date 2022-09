Politie Rotterdam houdt drie VIN-fraude-verdachten aan

Het inbeslaggenomen geld



Deze vorm van fraude kenmerkt zich doordat er, vaak via whats app, de indruk wordt gewekt dat een vriend of familielid dringend geld nodig heeft. Slachtoffers boeken dan geld over in de veronderstelling dat zij hun vriend / familielid helpen, terwijl het geld in werkelijkheid wordt overgeboekt naar een rekening van een van de zogenaamde geldezels. De geldezels krijgen vaak een kleine vergoeding. De mannen maakten gebruik van deze geldezels die hun bankrekening ter beschikking stelden. In het onderzoek werd ook tien geldezels als verdachte gehoord.



Vuurwapen

Bij doorzoekingen in de woningen van de drie hoofdverdachten werd onder andere een vuurwapen aangetroffen en daarnaast veel telefoons, veel simkaarten en bankpassen op naam gesteld van derden. Alles is in beslaggenomen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten landelijk actief waren. Ze hebben minimaal 100.000 euro buitgemaakt, wat nog een voorlopige en voorzichtige schatting is. Bij één van hen werd een geldbedrag van ruim 11.000,- euro aangetroffen. Deze 25 jarige verdachte zal vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. De anderen zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachte.



Voorkom dat u slachtoffer wordt

Zorg dat u niet in de mooie praatjes, of in dit geval appjes, van de daders trapt. Meer weten om Vriend in Noodfraude te voorkomen?