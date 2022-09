Politie zoekt getuigen van explosie Rotterdam

De politie onderzoekt wat er precies is ontploft en doet buurt- en sporenonderzoek. Meerdere ruiten van de shop raakten vernield en ook geparkeerd auto’s raakten beschadigd door rondvliegend glas. Een aantal omwonenden moest tijdelijk hun woning verlaten, maar kon na korte tijd weer terug hun huis in.



Beelden en getuigen welkom

De politie kan camerabeelden en de hulp van getuigen goed gebruiken. Zag u het incident gebeuren of heeft u beelden van de locatie, voor, tijdens of na de explosie, bijvoorbeeld van een dashcam of deurbelcamera? Alle andere informatie die de politie helpt in het onderzoek is uiteraard ook van harte welkom. Vul dan onderstaand tipformulier in of bel met 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rotterdam-Zuid. Blijft u liever anoniem? Bel 0800-7000.