Wegpiraat krijgt meerdere bekeuringen

Op woensdag 31 augustus 2022 om 22.25 uur werd een surveillance-eenheid op de A27 met hoge ingehaald door een auto. De agenten besloten de bestuurder in zijn auto te volgen. In korte tijd constateerden ze de volgende overtredingen: onnodig links rijden, bumper kleven, rechts inhalen, geen richting aangeven en als klap op de vuurpijl een snelheidsovertreding van 80 km/u.

Aanhouding

Op de Groenstraat in Waalwijk kreeg de bestuurder een stopteken. De 18-jarige Waalwijker bleek niet gedronken te hebben maar testte wel positief op het gebruik van (soft)drugs. In zijn auto werden enkele zakjes met hennep gevonden, een knalpistool wat grote gelijkenis vertoonde met en echt vuurwapen en een mes. Reden genoeg om de verdachte aan te houden en aan het bureau de zaken verder af te werken. Er wordt een uitgebreid proces verbaal opgemaakt van alle verkeersovertredingen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. En er wordt proces-verbaal opgemaakt over de inbeslag genomen hennep en het verboden en in beslag genomen (nep)wapen en het mes.