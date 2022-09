Getuigen gezocht van schietincident aan Dierenselaan

Een bewoner trof vrijdag een kogelhuls aan op straat. Camerabeelden die vervolgens bekeken zijn, laten zien dat er 's nachts twee mannen voorbij liepen.

Een van hen loste een schot op de winkelruit, die beschadigd raakte. De twee gingen er vervolgens rennend vandoor in de richting van de Nunspeetlaan.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u in de nacht van donderdag op vrijdag iets verdachts gezien in de omgeving van de Dierenselaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.