Getuigen gezocht van explosie Nieuwe Hamelstraat

Rotterdam - De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de explosie die vannacht rond 02:00 uur afging bij een pand aan de Nieuwe Hamelstraat in Rotterdam. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond. Er was enkel sprake van materiële schade. De politie is op zoek naar twee personen die mogelijk op een scooter zijn weggereden. Mocht u camerabeelden bezitten van de omgeving van de Nieuwe Hamelstraat; dan komt de politie graag met u in contact.