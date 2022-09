Twee aanhoudingen na achtervolging

Agenten kregen de auto met daarin het vermeende vuurwapen al snel in het vizier. De inzittenden van de auto gaven zich niet snel gewonnen en tijdens de achtervolging gooiden zij allerlei goederen uit de auto. Meerdere politie-eenheden en de politiehelikopter volgden de auto. Uiteindelijk konden de twee verdachten op de A2 bij het knooppunt Amstel aan worden gehouden. Bij de aanhouding ging één van de verdachte in verzet waardoor het noodzakelijk was om de politiehond in te zetten. Hij is voor zijn wond behandeld door het ambulancepersoneel. Er is vooralsnog geen vuurwapen gevonden. De auto van het tweetal is in beslaggenomen en wordt vandaag onderzocht op inhoud en sporen.

Heeft u tips of informatie?

De politie trekt alles uit de kast om vuurwapens van straat te halen, dit kan de politie niet alleen. Mocht u weet hebben van een vuurwapen, dan komt de politie graag met u in contact. Dit kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Ook als u anoniem wil blijven zijn er verschillende mogelijkheden via TCI (088 – 661 77 34) of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Tipgeldregeling

Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.