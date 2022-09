Specifieke getuige ongeval Hilversum gezocht

Bestuurder grijze Fiat 500 gezocht

De politie heeft met een aantal betrokkenen gesproken, maar de toedracht is nog niet helemaal duidelijk. Volgens getuigen reed rond het tijdstip van het ongeval een grijskleurige Fiat 500 vlak achter de auto. De politie wil graag in contact komen met de bestuurder van deze Fiat 500. Mogelijk heeft de bestuurder iets gezien wat kan helpen om het beeld rond te krijgen. Heeft u het ongeval zien gebeuren? Reed u in de grijze Fiat 500? Neem dan contact op met de politie in Hilversum via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.