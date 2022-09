Getuigen gezocht van straatroof

Drie Syrische jongens (tussen de 14 en 16 jaar) waren daar aan het voetballen toen ze benaderd werden door twee mannen. De mannen vroegen in de Arabische taal dat ze drugs aan hun wilden verkopen maar de jongens gaven aan geen interesse te hebben. De mannen wilde dat ze voor hun kwamen werken maar ook dat verzoek werd afgewezen. Er ontstond toen een vechtpartij waarbij de mannen twee telefoons afpakten van twee slachtoffers. Eén van die slachtoffers raakte lichtgewond.

Signalement

De politie werd gebeld en door middel van een begeleider werd het verhaal verteld. De slachtoffers gaven de volgende signalementen op van de twee mannen:

Verdachte één was van Arabische afkomt omdat hij die taal sprak, vermoedelijk uit Jemen. Hij is 1.65 tot 1.70 m lang en heeft een getinte huidskleur. Hij is 19 a 20 jaar oud. Zijn haarkleur is zwart en hij heeft een opgeschoren model met krullen Hij heeft een snor en een sikje. Hij heeft een gezet postuur en droeg een zwart jack met een wit T-shirt, een zwarte trainingsbroek en witte schoenen.

Verdachte twee is van Somalische afkomst en heeft lang donker haar gevlochten. Hij heeft een smal hoofd en is 1.70 a 1.80 m lang.

Getuigenoproep

We willen graag weten wie deze mannen zijn. Herkent u ze of weet u meer van de roof neem dan contact met ons op, eventueel anoniem.

- via de banners onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M