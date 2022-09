Twee slachtoffers en twee verdachten bij steekincident

Aanhouding

De slachtoffers kregen medische zorg en de agenten probeerden de situatie helder te krijgen. Er was in een ruimte bij de woning ruzie geweest en daarbij zou door twee mannen gestoken zijn. Eén van de verdachten moest nog in de omgeving zijn de andere was in een auto gevlucht. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De eerste verdachte, een 22-jarige man uit Roosendaal, kwam aanlopen onder het bloed. Hij is daar direct aangehouden. Een zoektocht naar de andere verdachte en de auto waarin hij was vertrokken bleek later die nacht succesvol. De tweede verdachte, een 22-jarige man uit Sprundel is korte tijd later aangehouden.