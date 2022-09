Onderzoek naar geweldsincident

In het onderzoek tot nu toe is vastgesteld dat de twee betrokken personen, een man van 22 uit Leeuwarden en een minderjarige jongen uit de gemeente Sûdwest Fryslân, vermoedelijk met elkaar op het station hebben afgesproken en daarbij in gevecht zijn geraakt. De man is hierbij met een voorwerp op zijn hoofd geslagen waarna de jongen is gestoken.

De jongen is weggerend en in het water terecht gekomen. Dankzij een omstander die hem achterna is gesprongen kon hij samen met twee agenten uit het water worden gehaald. Beide betrokkenen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Leeuwarder werd na ontslag uit het ziekenhuis aangehouden. De jongen verblijft nog in het ziekenhuis. In het onderzoek zullen beide betrokkenen als verdachte worden verhoord. Hieruit zal duidelijk moeten worden wat de aanleiding is geweest van dit geweldsincident.