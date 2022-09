Steekpartij Zaandam, verdachten aangehouden

Zaandam - De politie is vrijdagavond om tien over zes door een buurtbewoner gealarmeerd dat op de Molenmakerstraat een steekpartij had plaatsgevonden. Er zou een worsteling hebben plaatsgevonden met meerdere personen. Terplekke trof de politie een 16-jarige jongen op de grond liggend, met steekverwondingen in het lichaam. Hij is na een eerste behandeling door personeel van de eveneens gealarmeerde ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, alwaar hij ook aangifte deed.