Zware aanrijding met letsel tussen politievoertuig en Canta; Amsterdam-Oost

Het slachtoffer en ook bestuurster van de Canta, een 18-jarige vrouw, is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Op dit moment ligt zij daar nog steeds. De politiemedewerker is lichtgewond geraakt en door personeel van de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen.

OTV komt graag in contact met getuigen die meer hebben gezien. Heeft u meer informatie over deze aanrijding of beeldmateriaal die kan helpen met het onderzoek? Neem via onderstaande mogelijkheden contact op met het onderzoeksteam. Vermeld daarbij proces-verbaalnummer PL1300-2022191464.