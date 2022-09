Precies één jaar na twintigtal branden in Ede: twee aanhoudingen

Ede - De politie heeft dinsdag twee aanhoudingen verricht na een reeks branden in Ede. Het gaat om een 20-jarige man uit Ede en een 25-jarige man uit Veenendaal. Precies een jaar geleden, in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 september 2021, gingen er in de wijk Veldhuizen twintig auto’s in vlammen op.