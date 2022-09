Ernstige mishandeling Marktsteeg Leiden vanavond in Team West

19-jarige jongen mishandelt in Leiden

Het 19-jarige slachtoffer werd zaterdag 4 juni na het uitgaan in het centrum van Leiden mishandeld. Hij bleef met vrienden tot sluitingstijd in een café aan de Marktsteeg. Toen hij buiten kwam, kreeg hij direct klappen op zijn hoofd en in zijn gezicht. Er stonden verschillende mensen om hem heen en steeds meer mensen belaagden hem. Het lukt hem om te vluchten en de politie wordt gebeld. In het ziekenhuis blijkt dat hij een hersenschudding en een gebroken neus had. Het slachtoffer was bont en blauw geslagen en had verschillende kneuzingen. In de uitzending van Team West toont de politie camerabeelden van de verdachte. De politie komt ook graag in contact met getuigen.

Gewelddadige straatroof Bragastraat in Den Haag

Deze straatroof op de Bragastraat gebeurde op woensdag 15 december rond 13.40 uur. Nietsvermoedend liet het 79-jarige slachtoffer zijn hondje uit. Ineens sprak een man hem aan en zegt dat hij zijn telefoon wil hebben. Het slachtoffer wil die niet afgeven en kreeg vervolgens verschillende klappen in zijn gezicht. Door de harde klappen viel het slachtoffer op de grond. Het hondje van het slachtoffer werd meegetrokken in het geweld. Het lukte het slachtoffer om weg te komen en hij vluchtte een garage in. Tijdens de uitzending toont de politie beelden van deze zeer gewelddadige straatroof.

Diefstal van telefoon

Op maandag 1 augustus vond een winkeldiefstal plaats in een telefoonwinkel aan de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag. Een man toonde in de winkel interesse in een Samsung-telefoon om vervolgens plotseling met de telefoon de winkel uit te lopen. In de uitzending worden camerabeelden van de telefoondief getoond.

Aanhoudingen na tips

Dinsdag 6 september toonde de politie beelden van een man die ervan wordt een 11-jarig meisje onzedelijk te hebben betast. Een dag na de uitzending, op woensdag 7 september, meldde een 68-jarige man uit Leiden zich bij de politie die zichzelf herkende in de beelden.

Deel uw tips en/of beelden

Kijk vanavond naar Team West voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Wellicht herkent u een verdachte of heeft u andere informatie die u kunt delen. Team West wordt vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag worden nog een aantal herhalingen uitgezonden.