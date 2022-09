Getuigen gezocht na schietincident Schilperoortstraat

De 18-jarige is met zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk wat er precies aan het incident is vooraf gegaan. De politie stelt sporen en beelden veilig en vraagt getuigen om zich te melden.

Heeft u tips of informatie?

De politie trekt alle uit de kast om vuurwapens van straat te halen, dit kan de politie niet alleen. Mocht u weet hebben van een vuurwapen, dan komt de politie graag met u in contact. Dit kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Ook als u anoniem wil blijven zijn er verschillende mogelijkheden via TCI (088 – 661 77 34) of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Tipgeldregeling

Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.