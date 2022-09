Vanavond meerdere zaken in Opsporing Verzocht

's-Hertogenbosch - Zware mishandeling

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april wordt een 19-jarige man vlakbij het station van Den Bosch ernstig mishandeld. Uit het niets krijgt hij een klap op zijn gezicht. Het resultaat: een gebroken kaak. De verdachten staan op beeld. Weet jij wie ze zijn? Laat het ons dan weten.



Deurne - Explosie bij woning

Een bewoner aan de Zandbosweg in Deurne schrok zaterdagavond op toen er ineens een harde knal te horen was bij de voordeur. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de schade is fors. De politie zoekt getuigen van dit incident op zaterdag 27 augustus rond 22.00 uur.



Ook andere zaken uit onze eenheid worden behandeld. Kijk vanavond om 20.30 uur naar Opsporing Verzocht op NPO 1. Weet u iets of hebt u meer informatie? Laat het ons dan weten en neem contact op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.