Hennep en harddrugs in woning

Agenten doorzochten de woning nadat er via Meld Misdaad Anoniem (MMA) melding bij de politie was binnengekomen over mogelijke drugshandel. De identiteit van de verdachte is bekend en hij wordt op een later moment gehoord.



Meld Misdaad Anoniem

Wilt u een melding doen zonder dat uw naam bekend wordt? U kunt een melding doen zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 (gratis). U kunt bij MMA ook anoniem online melden. Via MMA krijgt de politie toch informatie en helpt u mee om uw omgeving veiliger te maken.